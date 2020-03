BRAWO

Mittelmark Auch Potsdam-Mittelmark ist zunehmend von der Corona-Pandemie betroffen. Der Krisenstab verzeichnete mit Stand vom 24. März, 16 Uhr, 40 bestätigte Fälle.

Die meisten Fälle sind im Raum Teltow, Stahnsdorf und Kleinmachnow zu verzeichnen. Eine der infizierten Personen muss bisher stationär betreut werden. 126 Personen befinden sich in häuslicher Quarantäne. Die Zahl der Verdachtsfälle ist weiter gestiegen und beträgt inzwischen 421 Personen.

Die hoch dynamische Entwicklung mit dem weiteren Anstieg der SARS-CoV-2-Infektionen erforderte drastische kontaktreduzierende Maßnahmen, nicht nur im Landkreis, um Infektionsketten zu unterbrechen. Deshalb ist das Betreten öffentlicher Räume durch die Verordnung der Landesregierung vom 22. März bis zum 19. April generell untersagt. Unter der Telefonnummer 0331/8665050 informiert die Landesregierung zum Thema "Corona-Virus" - und hat zusätzlich eine neue Infoseite im Internet unter www.corona.brandenburg.de eingerichtet.

Der Landkreis hat jegliche Veranstaltungen - u.a. auch das Kreisentwicklungsforum - abgesagt oder verschoben. Es finden bis auf weiteres keine Lehrgänge der Kreisfeuerwehrschule statt.

Der Landkreis hat für seine Verwaltung ebenfalls weitere Maßnahmen ergriffen. Die Sprechzeiten der Kreisverwaltung werden nur noch mit Einzelterminen stattfinden oder sind gänzlich gestrichen.

Eine Corona-Hotline ist ab sofort unter der Telefonnummer 033841/91111 eingerichtet. Diese ist in der Zeit von 9 bis 15 Uhr - auch am Wochenende - zu erreichen.

Indes hat sich Potsdam Mittelmarks Landrat Wolfgang Blasig am Mittwoch mit einer dringenden Bitte an die Einwohner des Landkreises gewandt: "Liebe Bürgerinnen und Bürger des Landkreises Potsdam-Mittelmark, gemeinsam erleben wir eine beispiellose und außerordentlich schwierige Gesundheitskrise, die unser ganzes Land erfasst hat und in allen Lebensbereichen deutlich zu spüren ist.

Inzwischen ist klar, dass dringend benötigte Schutzmasken absehbar nicht zur Verfügung stehen werden. Deshalb wendet sich der Landkreis mit einem ungewöhnlichen Aufruf an seine Einwohner. Wir bitten Sie uns dabei zu unterstützen, kurzfristig dringend benötigte Mund-Nase-Masken anzufertigen!

Eine Anleitung zur Herstellung ist zum Beispiel von der Stadt Essen bereits erstellt worden; diese finden Sie im Internet unter der Adresse: https://media.essen.de/media/wwwessende/aemter/0115_1/pressereferat/Mund-Nasen-Schutz__Naehanleitung_2020_Feuerwehr_Essen.pdf

Das Herstellen der Masken ist eine sehr notwendige Hilfe für Einrichtungen im Landkreis insbesondere in den Bereichen Gesundheitswesen oder Pflege.

Bitte geben Sie die Masken am Feuerwehrtechnischen Zentrum in Beelitz-Heilstätten, Straße nach Fichtenwalde 10 Montag bis Sonntag in der Zeit von 8 bis 16 Uhr ab. Wir werden diese dann dort hin verteilen, wo sie am dringendsten gebraucht werden.

Wir danken Ihnen herzlich für Ihre Unterstützung!"