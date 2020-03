MOZ

Rüdersdorf (MOZ) Zeugen haben die Polizei am Dienstag gegen 13.50 Uhr in die Bergstraße in Rüdersdorf gerufen.

Dort hatten zuvor mehrere Personen ein Lagerfeuer entfacht und dabei circa 60 Quadratmeter Wiese und Waldboden mit in Brand gesteckt.

Kameraden der Feuerwehr konnten die Flammen löschen. Der Gemeinde entstand ein Schaden von rund 600 Euro. Die Verursacher waren geflüchtet, die Polizei sucht nun nach ihnen.