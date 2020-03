Nicht nur die Handballerinnen des MBSV Belzig müssen sich zukünftig daran gewöhnen, dass an der Seitenlinie Denis Wandersee keine Anweisungen mehr gibt. Der 26jährige gibt sein Amt als Übungsleiter bei den Frauen wie bei den Männern zum Saisonende ab. © Foto: frö

Martin Terstegge\BRAWO

Bad Belzig Ende Januar informierte der langjährige Handballtrainer derFrauen und Männer des MBSV Belzig, Denis Wandersee, die Vereinsführung, dass er ab der kommenden Spielzeit eine neue Herausforderung antreten wird.

Der 26jährige, der erst kürzlich nach intensiver Vorbereitung die B-Lizenz erworben hat, verlässt seinen Stammverein nicht im Streit, sondern weil er sportlich höhere Ziele anvisiert. "Mit den Frauen und den Männern haben wir, so denke ich, das Optimum erreicht. Ich möchte aber gern höherklassiger arbeiten und warum nicht jetzt", so der Trainer. Sein Entschluss stieß in den Mannschaften auf Verständnis, auch wenn nicht wenige vom Weggang überrascht wurden..

Gerade mit der Frauenmannschaft herrschte eine tiefe Verbundenheit. Einige Spielerinnen trainierte er bereits vor zehn Jahren in der C-Jugend. Dank der guten Entwicklung des weiblichen Nachwuchses, entschloss sich die Vereinsführung ab der Saison 2015/16 wieder eine Frauenmannschaft im Spielbetrieb anzumelden.Innerhalb von fünf Jahren gelang den Spielerinnen und dem Trainerteam Wandersee/Harry Kernke der Sprung von der Kreisliga, über die Verbandsliga, bis in die höchste Brandenburgische Spielklasse. Die Mannschaft liegt aktuell als Aufsteiger auf einem herausragenden 5. Platz in der Brandenburgliga. Die Trainer und Spielerinnen haben hier ein einzigartiges spannendes Projekt initiiert, auf das alle Beteiligten zu Recht stolz sein können.

Das gleiche gilt für den Männerbereich, wo Wandersee in Zusammenarbeit mit Ralph Gutzmer im Januar 2017 den Trainerposten nach dem Abgang von Mario Beutler übernahm. Es begann eine der spannendsten Phasen in der Historie des MBSV. Begleitet von vielen Umbrüchen gelang es den Spielern und dem Trainerteam in jedem Jahr die Verbandsliga zu halten und teilweise bis ins obere Mittelfeld vorzustoßen.

Die MBSV-Herren treten nunmehr seit fünf Spielzeiten in der zweithöchsten brandenburgischen Spielklasse an. Gemeinsam gelang es in den vergangenen Jahren namhafte Abgänge zu kompensieren und viele junge, talentierte Handballer an den Männerbereich heranzuführen. Das Durchschnittsalter der Startsieben ist aktuell deutlich unter 20 Jahren und damit ein Beleg für die hervorragende Jugendarbeit. Dafür dankt die VereinsführungWandersee und seinen Co-Trainern (aktuell Philipp Schulz und Robert Schlünz), die diesen Umbruch erfolgreich begleitetet haben.

Nach dem Saisonende wird Robert Schlünz nicht mehr als Co-Trainer zur Verfügung stehen. Er will sich mindestens ein Jahr auf seine gesundheitliche Regeneration konzentrieren.

Ausgehend von dieser Situation war es notwendig die positive Entwicklung der Mannschaften fortzusetzen und den nächsten Umbruch einzuläuten. Neben vielen Gesprächen mit den Mannschaften, führte der Vorstand in den vergangenen Wochen daher viele Gespräche mit potenziellen neuen Trainer*innen. Nun können die Nachfolger*innen für beide Mannschaften präsentiert werden.

Die Männer werden ab der Saison 2020/21 von Georg Wendland betreut. Er durchlief nahezu alle Jugendmannschaften des MBSV. Nach einem Abstecher in die Oberliga der männlichen A-Jugend bei der SG Narva in Berlin übernahm er auch im Rückraum der Männermannschaft Verantwortung und begeisterte durch überraschende Kunstwürfe.

Seit fünf Jahren ist Georg Wendland als Übungsleiter im männlichen Nachwuchsbereich aktiv. In dieser Zeit gewannen seine Teams zwei Kreismeisterschaften und erzielte herausragende Ergebnisse in der Brandenburgliga. Anderen Vereinen blieben diese Fähigkeiten nicht verborgen, umso erfreulicher für den Vorstand, dass Wendland überzeugt wurde bei seinem Heimatverein zu bleiben und den Einstieg als Übungsleiter in den Seniorenbereich zu wagen. Als Co-Trainer wird er künftig von Philip Schulz unterstützt.

Auch bei der Damenmannschaft wird es in der kommenden Spielzeit eine Veränderung im Trainerteam geben. Harry Kernke wird weiterhin als Co-Trainer zur Verfügung stehen, doch für den Trainerposten fand sich mit Edit Billinger eine interessante und zudem vereinsfremde Lösung.

Sie debütierte mit 16 Jahren als Spielerin auf der Rückraum Mitte-Position in der ungarischen zweiten Liga. Nach einigen Verletzungen blieb ihr der ganz große Sprung als Handballerin versagt, sammelte aber als Spielerin dennoch viele Erfolge, unter anderem in der deutschen 2. Bundesliga. Während ihrer aktiven Zeit trainierte sie unter anderem unter dem damaligen ungarischen Nationaltrainer András Németh und unterstützte Jugendmannschaften in ihren vorherigen Vereinen.

Edit Billinger hatte den Facebook-Aufruf des Vereins gesehen und sich zwei Spiele der Bad Belzigerinnen angeschaut, ohne sich zu erkennen zu geben. Nach einem Heimspiel kontaktierte sie Denis Wandersee, der nach weiteren Gesprächen von ihrer Kompetenz überzeugt ist. "Ich habe ihr gesagt, was die Mannschaft spielen kann, daraufhin hat sie Trainingspläne erstellt, die erkennen ließen, dass sie das Trainergeschäft versteht. Im Vorstand waren wir uns einig: die wird es. Und angesichts der Umstände haben wir schnell Nägel mit Köpfen gemacht", erklärte Wandersee.

Unterstützung bei ihrem Einstieg erhält die Trainerin, wie schon oben geschrieben durch Harry Kernke. Er ist seit 2004 Mitglied im Verein und seit mehr als zehn Jahren am Seitenrand aktiv. Die MBSV-Männer hatte er bis zum Sommer 2017 betreut, wollte dann aus familiären Gründen kürzer treten, da sein Wohnort im Süden des Landes Brandenburg liegt. Doch als im Vorjahr "Not am Mann" war, sprang er sofort als Co-Trainer des Frauenteams ein.

Mit Edit Billinger und Harry Kernke ist der Vorstand überzeugt das richtige Gespann gefunden zu haben, umsich in der Brandenburg-Liga langfristig etablieren zu können und neue Impulse zu setzen.

Auch wenn Denis Wandersee als Trainer im Verein nach dieser Saison nicht mehr tätig ist, bleibt er dem MBSV Belzig aber als sportlicher Leiter weiter erhalten.