Oranienburg (MOZ) 500 Euro Spendengeld sind während der Büroeröffnung der CDU-Landtagsabgeordneten Nicole Walter-Mundt zusammengekommen. Die von der Politikerin um 120 Euro aufgerundete Summe kommt dem Beratungsdienst des Diakonischen Werks zugute, der sich um Menschen in Notlagen kümmert.

"Gerade in Zeiten persönlicher oder existenzieller Krisen ist der Beratungsdienst eine wichtige Anlaufstelle für Bedürftige aus der Region. Die Diakonie hört zu, gibt Vertrauen und vermittelt Hoffnung. Das ist ein wichtiger Beitrag für unsere Gemeinschaft, den ich sehr schätze und den ich deshalb auch gerne unterstütze", erklärte die CDU-Landtagsabgeordnete am Montag in Oranienburg. Den Spendenscheck hatte sie bereits Anfang März übergeben.

Die Kreisverwaltung sprach erst am Dienstag von einem zunehmenden Bedarf an psychologischer Beratung in Oberhavel durch die Corona-Krise. Einsamkeit durch die Isolation während der Kontaktsperre, Zukunftsängste und Überforderung durch Homeoffice und gleichzeitige Kinderbetreuung würden vielen aufs Gemüt schlagen.

Christina Hansen-Farack, Leiterin der Geschäftsstelle der Diakonie in Oranienburg, sagte angesichts der derzeit ausschließlich telefonisch möglichen Beratung: "Das ist für viele Menschen schwierig. Ihnen fehlt in ihrer Situation vor allem der persönliche Kontakt zu den Seelsorgern.Das versuchen wir derzeit so gut es geht aufzufangen."

Im Diakonischen Werk Oberhavel sind 15 diakonische Einrichtungen der Jugend-, Alten- und Behindertenhilfe, Beratungsstellen, ehrenamtliche Initiativen, Kirchengemeinden und der Evangelische Kirchenkreis Berlin Nord-Ost vertreten. Sie sind häufig die erste Anlaufstelle für Menschen in Not. Der Beratungsdienst finanziert sich ausschließlich über Spendengelder. Mehr Informationen zu den Angeboten des Diakonischen Werk Oberhavel finden Sie unter: https://www.diakonie-portal.de/einrichtung/diakonisches-werk-oberhavel-ev

Der Landkreis Oberhavel hat telefonische Beratungsangebote auf seiner Internetseite www.oberhavel.de zusammengefasst.