Stolpe (MOZ) Ein 19 Jahre alter Motorradfahrer ist am Dienstag bei einem Unfall an der Raststätte Stolper Heide auf der A 111 verunglückt. Er wurde schwer verletzt.

Nach Angaben der Polizei hatte der junge Mann aus dem Landkreis Oberhavel gegen 17 Uhr an der Auffahrt zur Raststätte in einer Rechtskurve die Kontrolle über seine Yamaha verloren. Er kam nach links von der Fahrbahn ab und stürzte, teilte die Polizei am Mittwoch mit. "Der schwer, aber bislang nicht lebensbedrohlich verletzte Kradfahrer wurde anschließend mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus nach Berlin gebracht und dort stationär aufgenommen", heißt es im Polizeibericht. Die Beamten stellten das demolierte Motorrad sicher.