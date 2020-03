red

Brieselang Spontan und anonym gaben drei Musiker mit ihrer Gitarre und Trompete ein kurzes Konzert für die Senioren sowie das Pflegepersonal der Wohngemeinschaften in Brieselang. Aufgrund des aktuellen Besuchsverbotes wegen dem Coronavirus haben sich die Musiker mit ihren Notenständern vor die Seniorenwohnhäuser gestellt und vier Lieder gespielt.

Matthias Lindner, stellvertretender Pflegedienstleiter der Johanniter-Unfall-Hilfe in Brieselang, versorgte zu diesem Zeitpunkt die Bewohner und wurde schnell auf die rührende Aktion aufmerksam. Er erläutert: "Wir konnten erst gar nicht einschätzen, was da gerade passiert. Doch schnell waren sowohl die Pfleger als auch die Bewohner sehr ergriffen von dieser schönen Geste. Und so überraschend wie die Musiker gekommen sind, waren sie auch schon wieder weg!"