Ostprignitz-Ruppin In der Coronakrise ermöglicht der Bibliotheksverbund Ostprignitz-Ruppin ermöglicht allen Bürgern des Landkreises ab sofort einen kostenfreien Zugriff auf die OnlineBibliothek OPR unter www.onleihe.de/opr. So können auch Interessierte ohne Nutzerausweis über 12 000 digitale Bücher und Hörbücher für Kinder und Erwachsene nutzen. Neben aktuellen Romanen und Krimis sind auch zahlreiche Sachmedien, Ratgeber und spannende Geschichten für Kinder rund um die Uhr abrufbar, um so der Langeweile zu Hause zu trotzen.Die Bibliotheken in Neuruppin, Wittstock, Rheinsberg, Kyritz und Wusterhausen bieten auch noch nicht registrierten Bibliotheksnutzern bis einschließlich 30. April einen kostenfreien Zugang an. Wer an diesem Angebot Interesse hat, kann sich per E-Mail an die entsprechende Bibliothek wenden. Zur Erstellung des Zugangs werden lediglich Vor- und Zuname, Adresse sowie Geburtsdatum benötigt. Die E-Mail-Anfragen werden von den Bibliotheken nach Eingang bearbeitet und nach der Freischaltung des Zugangs erhalten die Nutzer eine Benachrichtigung per E-Mail.

Die Kontaktdaten der Bibliotheken im Kreis sind: bibliothek@altes-gymnasium-neuruppin.de (Neuruppin), g.arndt@stadt-wittstock.de (Wittstock), stadtbibliothek@rheinsberg.de (Rheinsberg), bibliothek@kyritz.de (Kyritz), bibliothek@wusterhausen.de (Wusterhausen)