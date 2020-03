OGA

Neuruppin Auf Antrag der Koalitionsfraktionen CDU, SPD und Grüne wird der Landtag Brandenburg in der kommenden Woche eine Förderung für die Medizinische Hochschule Brandenburg (MHB) in Höhe von insgesamt 6,6 Millionen Euro beschließen. Gestern war die Summe für den Nachtragshaushalt in den Haushalts- und Finanzausschuss eingebracht worden. "Die Mittel werden für 2020 benötigt, um die Forschungskompetenzen der MHB weiter auf- und auszubauen und damit die anstehende Akkreditierung des Wissenschaftsrates 2024 gut bewältigen zu können", erklärte MHB-Präsidemt Prof. Dr. Edmund Neugebauer. Erfreut zeigte sich auch der Vorsitzende der CDU-Landtagsfraktion, Dr. Jan Redmann: "Insbesondere im Zuge der Corona-Krise ist es wichtig, unsere regionalen medizinischen Forschungseinrichtungen zu stärken. So wird die MHB in Zukunft nicht nur in der Lehre, sondern auch als Forschungseinrichtung breit aufgestellt sein. Damit bekennt sich die Kenia-Koalition in Potsdam klar zur MHB, die wir nun mehr als jemals zuvor brauchen."