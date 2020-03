Heike Weißapfel

Hohen Neuendorf (OGA) Um persönliche Begegnungen und öffentliche Veranstaltungen ist es in Zeiten von Corona schlecht bestellt. Reinhard Eger hatte deshalb vor Kurzem die Gründung einer Facebook-Gruppe angekündigt. Jetzt hat er sie eröffnet und lädt online zu einem Live-Angebot ein.

Unter dem Motto "Ein Apotheker packt aus" gibt der Chef der Hohen Neuendorfer St. Hubertus & Eger-Apotheken Tipps, wie jeder die Corona-Krise möglichst gut und gesund meistern kann. Dazu hat er drei Live-Auftritte über Facebook geplant, und zwar an drei aufeinander folgenden Tagen, von kommenden Montag, 30. März, an. Jeweils ab 19 Uhr können alle Interessierten am Montag, Dienstag und Mittwoch live und kostenlos dabei sein.

Alles über das Coronavirus und seine Folgen für Brandenburg und Berlin in unserem Coronablog.

Ein kurzes Einführungsvideo ist schon jetzt zu sehen. "Wir sind in dieser Situation alle miteinander verbunden", sagt Reinhard Eger, "als Kind, Vater, Mutter oder Bürger". Da er "in erster Linie Mensch" sei, zieht er vor der Kamera demonstrativ den Apotheker-Kittel aus und geht zum vertraulichen "du" über. Und so sind seine Vorträge aufgebaut: Am ersten Tag geht es um einfache Tipps und Tricks, wie jeder in der Krise fit bleiben kann. "An Tag 2 lernst du das mächtige Geheimnis kennen, wie deine Gedanken mit deinem körperlichen Zustand zusammenhängen", erklärt Eger mit einem Augenzwinkern und doch ernsthaft. Und schließlich geht es am dritten Tag um den "Kompass" der Gesundheit, den jeder nach seinen Bedürfnissen einstellen und handhaben können sollte, um die persönliche Fitness und das Wohlbefinden zu stärken.

Da es sich um eine Online-Veranstaltung handelt, gibt es andere und neue Herausforderungen, sagt Eger seinem Publikum. Eine vorherige Anmeldung ist nicht erforderlich, auch Namen oder weitere Angaben werden nicht verlangt. Voraussetzung ist ein Facebook-Konto, denn die Abende werden über diese Plattform live gesendet.

Jede Veranstaltung dauert etwa eine Stunde. Zum Angebot geht es hier.