Roland Becker

Velten (MOZ) Am Dienstag hatte Veltens Stadtverwaltung die Schließung des städtischen Friedhofs verkündet. Am Mittwoch (25. März) wurde diese Regelung nun wieder rückgängig gemacht.

Nachdem mehrere Bürger nachgefragt und via soziale Netzwerke ihren Unmut über die Schließung verkündet hatten, fragte die Stadtverwaltung nochmals beim Land an, ob Friedhöfe unter die Eindämmungsverordnung vom 22. März 2020 fallen. Nach Aussage des Landes ist dies nicht zwingend notwendig, sofern sich Besucherinnen und Besucher an die geltenden Abstandsregeln von mindestens 1,5 Meter halten.

Ausschilderungen würden diese Regeln erläutern. Außerdem würden Mitarbeiter des Ordnungsamtes auch den Friedhof in ihre Rundgänge einbeziehen. Sollte sich bei diesen Kontrollen zeigen, dass Besucher sich nicht an die geltenden Regelungen halten, behält sich die Stadt vor, hier nachzusteuern und Öffnungszeiten gegebenenfalls einzuschränken.

Bis 31. März ist der Friedhof von 8 bis 19 Uhr, ab 1. Aprilvon 6 bis 22 Uhr geöffnet.