René Wernitz

Havelland (MOZ) Die Polizeiinspektion Havelland bietet in den gegenwärtigen Coronazeiten keine persönlichen Beratungsgespräche. Daher gibt es ab April telefonische Sprechstunden. Zu Fragen rund um Betrugsdelikte (Enkeltrick, falsche Polizisten, etc.) und zur technischen Beratung (Einbruchschutz, Eigentumssicherung, etc.) können interessierte Bürger in der Bürodienstzeit von 9.00 bis 15.00 Uhr unter 03321/4001088 die Mitarbeiter der polizeilichen Prävention erreichen. Auf diese Weise ist es auch möglich, Infomaterial per Post anzufordern.