dpa

Berlin (dpa) Berlin nimmt in den kommenden Tagen fünf schwer kranke Corona-Patienten aus Italien auf.

Sie sollen in der Charité intensivmedizinisch betreut werden, wie die Senatskanzlei am Mittwoch mitteilte. Dazu gehört auch eine Beatmung. Wann die Menschen in Berlin eintreffen, ist noch nicht klar. Die Charité habe mit der deutschen Botschaft in Rom Kontakt aufgenommen, hieß es.

Der Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD) hatte die Hilfsaktion am Dienstagabend in einer TV-Talkshow angekündigt, aber noch keine Details genannt. "Solidarität macht nicht an der Stadtgrenze halt", sagte er. "Wir wollen helfen und Patienten aus Italien aufnehmen."

Auch andere Bundesländer unterstützen auf diese Weise Italien, das in Europa am schwersten vom Coronavirus betroffen ist. Das Gesundheitswesen dort steht wegen einer Vielzahl schwer erkrankter Menschen vor dem Kollaps.