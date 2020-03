Manuela Bohm

Schönwalde (MOZ) Auf einem ehemaligen Kasernengelände in Schönwalde-Dorf geriet am Dienstagnachmittag eine Fläche in Brand. "Nach ersten Erkenntnissen hatte eine Heidefläche in der Ausdehnung von ca. 50mx100m sowie diverse alte Reifen zwischen zwei alten Lagerhallen gebrannt. Der Schaden beläuft sich auf etwa 2.000 Euro", schreibt Polizeisprecherin Stefanie Wagner Leppin im Polizeibericht. Personen seien nicht verletzt worden auch Gebäude seien nicht in Gefahr gewesen. Die Feuerwehr löschte den Brand.