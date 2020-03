René Wernitz

Rathenow/Nauen (MOZ) Wie überall sei auch in den Havelland-Kliniken in Rathenow und Nauen die Schutzausrüstung für das Personal knapp. "Es gibt zwar diverse angekündigte Lieferungen, doch noch ist keine davon vor Ort eingetroffen", so Geschäftsführer Jörg Grigoleit. Daher startet die Havelland-Kliniken-Unternehmensgruppe einen Aufruf zur Unterstützung: "Wir bitten Betriebe der Region, die Atemschutzmasken oder Mundschutz verwenden, zu prüfen, ob sie aus ihren Beständen etwas an die Klinken abgeben können. Das unterstützt Ärzte, Pflegekräfte und letztlich auch Patienten wirkungsvoll."