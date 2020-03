Judith Melzer-Voigt

Neuruppin (MOZ) In Zeiten der Corona-Krise sollen die Menschen ihr Zuhause möglichst wenig verlassen. Wenn es um das Einhalten der Park-Regeln in Neuruppin geht, gibt es aber keine Ausnahmen. Selbst, wer sich in Quarantäne befindet, ist davon nicht ausgenommen, wie die Stadt ausdrücklich mitteilt.

Im Stadtgebiet gibt es verschiedene Parkbereiche: In manchen können Fahrzeuge eine Stunde, in anderen bis zu vier Stunden abgestellt werden. Darüber hinaus ist die Kehrwoche wieder angelaufen. Diese Regelungen bleiben laut Stadtsprecherin Michaela Ott in Kraft. Das Ordnungsamt kontrolliere weiterhin, wenn auch jetzt mit dem Schwerpunkt, ob die Eindämmungsverordnung des Landes eingehalten wird.

"Grundsätzlich gilt: Wenn Fahrzeugführer ihr Fahrzeug abstellen, müssen sie dafür Sorge tragen, dass es nur so lange dort steht, wie erlaubt", heißt es aus der Verwaltung. Zum Umparken könnten die Neuruppiner das Haus verlassen. "Das gilt natürlich nicht für Personen in Quarantäne; diese müssen gegebenenfalls organisieren, dass jemand anderes das Fahrzeug umsetzt."