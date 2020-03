Volkmar Ernst

Grüneberg (MOZ) Die Ortsverbindungsstraße von Grüneberg nach Liebenberg ist bis voraussichtlich zum 4. April für den Durchgangsverkehr gesperrt. Der Grund: Die Firma Matthäi erneut im Auftrag des Landkreises die Asphaltschicht auf dem Streckenabschnitt zwischen Ortseingang aus Richtung Liebenberg (Höhe Eis Adam) und der Einmündung Kienhaidchenweg. Die Verschleißsicht wird abgefräst und danach neuer Asphalt aufgebracht. Damit wird Grünberg sowohl aus Richtung der B 96 als auch von Liebenberg kommend zur Sackgasse. Die Anwohner kommen an ihre Grundstücke, müssen jedoch mit Einschränkungen rechnen, so der Hinweis der Verwaltung. Sowohl am Grüneberger Knick (B 96) als auch in Liebenberg (B 167) wid auf die Bauarbeiten verwiesen.