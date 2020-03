Sven Klamann

Eberswalde (MOZ) Damit gibt es in der Barnimer Kreisstadt im Vergleich zu Montag, 12 Uhr, zwei positiv laborbestätigte Fälle mehr, geht aus dem Lagebericht der Kreisverwaltung hervor. Von den mehr als 40.000 Eberswaldern sind überdies 63 wegen des Verdachts, infiziert zu sein, in häuslicher Quarantäne. Das ist ein Anstieg um zwölf Fälle. Noch drastischer ist die Gemeinde Schorfheide betroffen, aus der 40 Verdachtsfälle gemeldet werden – 28 mehr als noch am Montag, 12 Uhr.

Im Amt Britz-Chorin-Oderberg ist die Zahl der Verdachtsfälle hingegen zurückgegangen – von 17 auf 11. Ebenso im Amt Joachimsthal (Schorfheide). Dort sank die Zahl der Verdachtsfälle von vier auf drei. Außerhalb Eberswaldes war am Dienstag, 24 Uhr, im Altkreis noch niemand nachweislich erkrankt.

