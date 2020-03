Oliver Schwers

Schwedt (MOZ) Bei der am Sonntag gefundenen Babyleiche am Kanal bei Schwedt handelt es sich um ein Mädchen. Das hat die Polizei bekannt gegeben. Inzwischen ist die Obduktion erfolgt. Weitere Untersuchungen stehen noch aus. Bisher ist noch unklar, ob es sich möglicherweise um die gleiche immer noch gesuchte Mutter handelt, die vor knapp sechs Jahren ein getötetes Baby nur ein paar Kilometer weiter in Friedrichsthal abgelegt hat. Das muss ein DNA-Test ergeben. Weitere Einzelheiten zu den Tatumständen werden aus ermittlungstaktischen Gründen zurückgehalten. Die Kripo sucht jetzt intensiv weiter nach Zeugen. Nach einem ersten Aufruf hat es bereits vier Hinweise aus der Bevölkerung gegeben. Allen Hinweisen werde nachgegangen, so die Polizeidirektion Ost in Frankfurt (Oder). Mögliche Zeugen könnten Angler, Radfahrer, Jogger oder Spaziergänger sein, die in dem wenig frequentierten Gebiet Teerofenbrücke unterwegs waren. Die Polizei erhofft sich auch Hinweise von Menschen, die in ihrem Umfeld eine schwangere Frau bemerkt haben, deren Schwangerschaft beendet ist, aber offenbar kein Baby bei ihr lebt.