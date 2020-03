MOZ

Lebus (MOZ) Jüngst hat die 1. Lebuser Skatmeisterschaft auf dem Schloßberg stattgefunden.

Dazu hatten sich die Schloßberger Skatfreunde auch die Skatfreunde der Scholle aus Lebus eingeladen. "Jede Mannschaft stellte acht Spieler ein", teilte Maik Schwarz mit. Gereizt und gespielt wurde an vier Tischen mit je zwei Spielern aus jeder Mannschaft. Nach Ende der ersten Runde wurde eine Pause eingelegt. Der Gastgeber hatte traditionell ein deftiges Eisbein serviert.

Am Ende des Abends lagen drei Spieler über 2000 Punkte ganz vorn. Der gesponserte Siegerpokal durch erspielte 2073 Punkte ging an Frank Kütbach vom Schloßberg. Zweitplatzierter mit 2049 Punkten wurde Maik Schwarz von den Schloßbergern. Drittplatzierter wurde mit 2009 Punkten Lothar Jahn als bestplatzierter Schollenspieler. In der Mannschaftswertung konnten die Skatfreunde der Scholle mit 12319 Punkten den Siegerpokal in Empfang nehmen. Die Schloßberger Mannschaft kam auf 10980 Punkte. Am Ende des gemütlichen Abends wurde ein schon bald folgender Termin von allen Anwesenden anberaumt. Dann gilt es den Pokal zu verteidigen.