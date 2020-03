Sven Klamann

Eberswalde (MOZ) So etwas schafft in Eberswalde wohl nur Steffen Scheumann, der wegen seiner nur 1,61 Meter liebevoll Schortie genannt wird. Dem Kulturwissenschaftler und Schauspieler, der seine Popularität tragenden Nebenrollen in Kinoproduktionen wie "Männerpension" (1995), "Vorwärts immer" (2016) oder "Wir können nicht anders" (2019) verdankt, ist es mitten in der Corona-Krise gelungen, öffentlichkeitswirksam den Grundstock für einen Walnusshain zu legen. Ohne dabei, das ist dem Begründer der Kultur- und Garten-Initiative Der Neue Blumenplatz wichtig, gegen die durch Bund und Länder verhängte Kontaktsperre zu verstoßen. Alle Teilnehmer der Pflanzaktion haben mindestens zwei Meter Abstand von einander gehalten – und auch die Einweihungsfeier, bei der Schortie auf seiner Trompete "La Paloma" blies, ging mit viel Freiraum über die Bühne.

Weitere Sponsoren willkommen

"Wir halten uns an Recht und Gesetz, wollten es uns aber nicht nehmen lassen, ein Zeichen der Hoffnung zu setzen", sagt Steffen Schortie Scheumann.

Im Park an der Ecke Prignitzer-/Schwedter Straße hatten sich Mitarbeiter des Eberswalder Bauhofes und Vertreter der Initiative Der Neue Blumenplatz sowie des Hebewerkvereins versammelt, um die 3,50 bis 4 Meter hohen Bäume in die Erde zu bringen. Die Kosten der 1000 Euro teuren Pflanzaktion haben zu gleichen Teilen die Stadt Eberswalde und private Sponsoren übernommen. "Wer ebenfalls Gutes tun will – spannende Projekte gibt es genug. Der Bedarf ist auf jeden Fall da", betont der Schauspieler, der mit dem Walnusshain Brücken bauen will. "Die Bäume sind Migranten und kommen auch in Mitteleuropa bestens klar", sagt Schortie Scheumann. Zudem seien sie ein eindrucksvolles Symbol der Energiewende, weil ihre Früchte nicht nur schmackhaft und gesund seien. Das Öl, das aus ihnen gewonnen werde, könnte auch in der Industrie eingesetzt werden und sei definitiv weit nachhaltiger als Erdöl.

Natürlich hat der Schauspieler für den Walnusshain Unterstützer gewonnen. "Wir werden regelmäßig nach den Bäumen sehen", verspricht zum Beispiel Basir Sharafi auch im Namen seines Bruders Wadjed. Die Familie, zu der noch eine ebenfalls erwachsene Schwester und die Eltern gehören, ist vor sieben Jahren aus Afghanistan nach Eberswalde gekommen. Schortie haben die Brüder über die Aktivitäten der Initiative Der Neue Blumenplatz kennen- und schätzengelernt.

Erste Ernte lässt auf sich warten

"In unserer alten Heimat sind Walnussbäume weit verbreitet", berichtet Wadjed Sharafi. Die Früchte würden sogar exportiert.

Die Baumart sei überdies ein gutes Beispiel dafür, wie geschickt auf die Herausforderungen durch den Klimawandel reagiert werden könne, findet Dirk Pophal, der 35 Jahre lang im Forstbotanischen Garten in Eberswalde gearbeitet hat und davon 22 Jahre als Meister Verantwortung trug. "Die Walnüsse werden auch mit dem Sandboden und der Wasserarmut der Böden im Brandenburgischen Viertel klarkommen", prophezeit das Mitglied der Initiative Der Neue Blumenplatz. Der Hain sei das geistige Kind von Schortie und eine tolle Sache für Mensch und Tier.

Bevor tatsächlich die ersten Walnüsse erntereif sind, dürften wenigstens fünf bis zehn Jahre vergehen. "Bis dahin redet unter Garantie niemand mehr von der Corona-Krise", sagt Steffen Schortie Scheumann.