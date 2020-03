MOZ

Eisenhüttenstadt Die Zahlungsfähigkeit der Eisenhüttenstädter Unternehmen soll in der gegenwärtigen Lage auch weiterhin so gut wie möglich erhalten bleiben. Die zuständigen Bereiche der Stadt Eisenhüttenstadt prüfen deshalb im Bedarfsfall, welche Hilfestellungen sie Unternehmen, Gewerbetreibende oder Freiberufler angesichts der Folgen der Corona-Krise im Einzelfall anbieten können.

Gleichzeit ist die Stadt bestrebt, alle Rechnungen an Unternehmen und Dienstleister so schnell wie möglich zu bearbeiten. "Wir möchten nicht, dass unsere vielen Unternehmen, Dienstleister und Gewerbetreibende in Schieflagen geraten. Deshalb wollen wir ihnen im Einzelfall auch beratend und helfend zur Seite stehen", sagt Bürgermeister Frank Balzer.