Judith Melzer-Voigt

Neuruppin (MOZ) Das Konzert von Mia? Verschoben. Die Show von Dr. Mark Benecke? Abgesagt. Der Auftritt von Heinz Rudolf Kunze? Findet erst im September statt. Die Coronakrise bringt auch für etliche Künstler, Kulturschaffende und Veranstalter ernste Probleme mit sich. Neuruppins Veranstaltungsmanager Andreas Vockrodt ruft Ticketinhaber nun dazu auf, ihre Karten zu behalten und nicht um jeden Preis zurückzugeben.

Die Übersicht über die ausfallenden und verschobenen Veranstaltungen aktualisieren Vockrodt und sein Team auf der Internetseite www.kulturhaus-neuruppin.de ständig. Schon seit dem 13. März hagelt es Veränderungen im Terminkalender von Stadtgarten und Pfarrkirche. Begonnen hat alles mit dem Verschieben des Auftritts des Stabsmusikkorps der Bundeswehr am 13. März. Bis jetzt reichen die Absagen bis zum 15. Mai, wenn Liedermacher Heinz Rudolf Kunze in der Pfarrkirche auftreten sollte (siehe Infokasten).

Tickets bleiben gültig

Andreas Vockrodt informiert nun darüber, dass alle Tickets für die betroffenen Veranstaltungen ihre Gültigkeit behalten werden. "Es ist uns eine große Hilfe, wenn Sie die neuen Termine fleißig nutzen", appelliert er an die Konzertbesucher. Er bittet auch darum, dass Karteninhaber nicht sofort das Geld zurückfordern, sondern wirklich nur, wenn es für eine Veranstaltung keinen neuen Termin gibt oder wenn dieser nicht wahrgenommen werden kann. Sollte das der Fall sein, können die Tickets dort zurückgegeben werden, wo sie gekauft wurden. "Bitte haben Sie hier etwas Geduld, bis von den Ticketunternehmen die Rückabwicklung eingerichtet ist", so Vockrodt.

Wer es sich leisten kann, wird sogar gebeten, die Tickets einfach zu behalten, selbst wenn der neue Termin fürs Konzert nicht passt. "Wer auf den Betrag der Rückabwicklung verzichten kann, hilft der Kulturkirche und dem Kulturhaus und den Künstlern", so der Veranstaltungsmanager. Diesen Vorschlag machen derzeit auch viele andere Veranstalter deutschlandweit den Konzertbesuchern.

Hoffen auf Mitte Mai

Shows nach dem 15. Mai sind laut Andreas Vockrodt nach jetzigem Stand noch nicht betroffen. Das wäre auch sehr ärgerlich für Fans und Veranstalter: Das nächste Konzert im Terminkalender wäre der Auftritt der Musikerin Kerstin Ott am 21. Mai im Stadtgarten. Er ist seit Wochen ausverkauft. In diesem Jahr sind aber auch weitere Besuche namhafter Gäste in Neuruppin eingeplant: Ulrich Tukur tritt am 11. September auf, der ehemalige Bundespräsident Joachim Gauck liest am 11. September in der Pfarrkirche, und auch Jan Josef Liefers und Doro wollten noch vorbeischauen. All diese Veranstaltungen finden nach jetzigem Stand statt.

Für die nun verschobenen Termin verspricht Andreas Vockrodt: "Wir arbeiten alle gemeinsam mit Hochdruck und in enger Zusammenarbeit mit Künstleragenturen, sowie den Behörden an weiteren Ersatzterminen." Sobald es dazu Informationen gibt, werde er diese veröffentlichen.