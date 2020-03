Aufruf an Unternehmen in der Mittelmark

Pressestelle

Mittelmark Besorgte Mitarbeiter von Unternehmen und Firmen im Landkreis rufen in der Kreisverwaltung an, weil sie an ihrem Arbeitsplatz erleben müssen, dass die Unternehmens- oder Firmenleitung das Corona-Virus ignoriert oder als ganz normalen Grippevirus betitelt.

Von der Regierung und dem Robert-Koch-Institut aufgestellte Regeln sowie lebensnotwendige und lebensrettenden Maßnahmen wie Abstandsregeln oder Hygienemaßnahmen werden von einigen Firmen und Unternehmen ignoriert. Das ist grob fahrlässig und kann für die Mitarbeiter sowie die Firma oder das Unternehmen existenzbedrohend sein. Das Ignorieren bekannter Fakten und die Untergrabung notwendiger Schutzmaßnahmen sind strafrelevante Tatsachen.

Deshalb ergeht von Seiten der Verwaltung des Landkreises Potsdam-Mittelmark nochmals der Aufruf an alle Firmen- und Unternehmensleitungen im Landkreis, von der Bundes- und Landesregierung aufgestellte Regeln und Maßnahmen zum Schutz der Mitarbeiter zu beachten und diese dringend umzusetzen!