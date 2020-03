Manuela Bohm

Havelland (MOZ) Eltern, die ihre Kinder derzeit nicht in der Notfallbetreuung in Krippen, Kitas und Horten betreuen lassen, brauchen im April keinen Betreuungsbeitrag entrichten. Das Land fördert die Beitragsfreiheit ab dem 1. April 2020 für jene Eltern. Nach bisheriger möglicher Kalkulation des voraussichtlichen Fördervolumens ist von einem Betrag in Höhe von rund 14 Million Euro pro Monat auszugehen.