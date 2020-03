red

Bad Belzig Bad Belzig. Die Stadt Bad Belzig ist gerüstet für den Fall, dass sich Menschen in häusliche Quarantäne begeben müssen. Die Stadtverwaltung hat in erster Linie für diese Menschen Versorgungswege über den SAM e.V. und die AWO TRollberg aufgebaut. Wer in häuslicher Quarantäne ist und Lebensmittel, Arzneimittel aus der Apotheke oder andere kleine Dienstleistungen braucht, kann seinen Bedarf im Bürgerbüro der Stadt unter der Telefonnummer 94200 oder Mper ail buergerbuero@bad-belzig.de melden. Die Mitarbeiter nehmen die Wünsche entgegen und leiten sie anschließend an die beiden Vereine weiter. Diese erledigen dann die Aufgaben.