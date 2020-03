Tilman Trebs

Oranienburg (MOZ) Einbrecher haben es zurzeit schwer im Landkreis Oberhavel. Die meisten Häuser sind in der Corona-Krise rund um die Uhr bewohnt. Ungestört kommt da niemand rein. Telefonbetrüger treiben dagegen weiter unverdrossen ihr Unwesen.

Im Mühlenbecker Land wurde am Mittwoch eine 83-jährige Frau von einem Unbekannten angerufen, der von einem Einbruch in der Nachbarschaft und davon berichtete, dass die Adresse der Frau auf einer Liste der Täter stünde. Er erkundigte sich nach den persönlichen Verhältnissen der 83-Jährigen. Die Seniorin machte das skeptisch. Sie beendete das Gespräch und informierte die echte Polizei.

Das gleiche tat eine 85-jährige Frau in Velten, die ebenfalls am Mittwoch von einem selbsternannten "Hauptkommissar" angerufen worden war und sie bat, wegen eines Raubüberfalls in der Nähe eine angebliche Nummer der Polizei anzurufen. Die Seniorin legte auf und erstattete Strafanzeige bei der echten Polizei. Die Kripo ermittelt in beiden Fällen.