Frankfurt (Oder) (MOZ) Brandenburger Kammern vermitteln Unterkünfte für Berufspendler aus Polen. Die IHK Ostbrandenburg und IHK Cottbus haben bereits erste Angebote von Beherbergungsunternehmen sammeln können und vermitteln zu interessierten Unternehmen, hieß es in einer Mitteilung der Kammern.

Das polnische Gesundheitsministerium hat eine neue Verordnung erlassen. Ab Freitag, dem 27. März, um 0 Uhr, müssen polnische Pendler in 14-tägige Quarantäne, wenn sie wieder in Polen einreisen. "Diese neue Verordnung - von der mehr als 25.000 Pendler in Brandenburg und Berlin betroffen sein werden - trifft viele Brandenburger Unternehmen ins Mark. Der Mangel an Arbeitskräften wird nun in betroffenen Branchen brenzlig" sagt Carsten Christ, Präsident der IHK Ostbrandenburg. Er fordert Außenminister Heiko Maas und Brandenburgs Ministerpräsidenten Dietmar Woidke als Koordinator für die deutsch-polnische Zusammenarbeit auf, schnellstmöglich das Gespräch mit der polnischen Regierung zu suchen und eine tragfähige Lösung zu finden.

Außerdem treten die Kammern für eine finanzielle Unterstützung durch das Land Brandenburg ein, vergleichbar der von Sachsen, wo 40 Euro pro Tag für die Übernachtung vom Freistaat übernommen werden.

Die Kammern haben Hotlines geschaltet für Unternehmen, die Unterkünfte für ihre polnischen Fachkräfte suchen. Für Südbrandenburg ist das die Coronahilfe-Hotline der IHK Cottbus unter 0355 365 1111, E-Mail: hilfe@cottbus.ihk.de und für Ostbrandenburg die Rufnummer 0335 5621 1111, E-Mail:info@ihk-ostbrandenburg.de

