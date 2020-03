Tilman Trebs

Oranienburg (MOZ) Die Feuerwehr hat am Mittwochabend einen Brand in einem Wohnblock an der Erzberger Straße in Oranienburg gelöscht.

Wie die Polizei am Donnerstag berichtete, war in einer Wohnung gegen 22.30 Uhr ein Papierstapel in Flammen aufgegangen. Der Mieter wurde mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht, nach ambulanter Versorgung dort aber wieder entlassen worden.

Die Wohnung ist nach Angaben von Polizeisprecherin Ariane Feierbach weiterhin bewohnbar.