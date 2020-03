BRAWO

Brandenburg Durch die Auswirkungen der Corona-Krise ist der Besuch in Senioren- oder Pflegeheimen auch für Angehörige nur eingeschränkt und oftmals gar nicht mehr möglich. Auch Aktivitäten außerhalb, wie beispielsweise Spaziergänge im Freien, sind derzeit nicht ganz unproblematisch. Viele der Bewohner*innen leiden unter der Isolation und ohne den ersehnten Besuch droht Einsamkeit.

Das Freiwilligenzentrum möchte dies gemeinsam mit Ihrer Unterstützung ändern! Mit der Überzeugung, dass es eine Möglichkeit gibt, den Alltag in den Einrichtungen aufzuhellen und das Gefühl von Einsamkeit zu verringern, ist nun die Aktion "Schreib mal wieder…" entstanden. Nutzen wir die Zeit zu Hause sinnvoll und schreiben mal wieder eine Postkarte oder einen Brief. Denn durch ein paar aufmerksame Zeilen, vielleicht sogar ein gemaltes Bild, eine Zeichnung oder ein Gedicht, können Sie einem Menschen ein Lächeln ins Gesicht zaubern.

Wer Interesse hat älteren Menschen einmalig oder auch regelmäßig eine Postkarte oder einen Brief zu schreiben, ein Bild zu malen, ein Gedicht zu texten,… kann sich beim Freiwilligenzentrum per Mail unter fwz-brandenburg@caritas-brandenburg.de melden. Das Freiwilligenzentrum erklärt den weiteren Ablauf und teilt ein Seniorenheim zu, das sich über Post freut. Also, auf geht’s und schreiben auch Sie mal wieder...!