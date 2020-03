René Wernitz

Rathenow (MOZ) Mit Stand Donnerstag, 8.00 Uhr, gibt es 29 laborbestätigte Coronainfektionen im Landkreis Havelland. Das sind drei mehr, als bis Mittwoch, 15.00 Uhr, registriert waren.

Aktuelle Zahlen veröffentlicht das Brandenburger Gesundheitsministerium zwei Mal täglich für alle Landkreise und kreisfreien Städte. Ferner gibt es die Zahl derjenigen Patienten an, die sich in stationärer Behandlung befinden, sowie die Zahl der Todesfälle. Demnach ist bislang kein Havelländer dem Coronavirus erlegen, fünf Menschen werden gegenwärtig stationär versorgt.

Auch in den Havelland-Kliniken in Rathenow und Nauen laufen die Vorbereitungen für die zu erwartende Versorgung schwerstkranker Corona-Patienten auf Hochtouren. Medizinische Notfälle werden derweil weiter versorgt, ebenso beispielsweise Tumorpatienten, wie Unternehmenssprecherin Dr. Britta Dietrich erklärt. "Um auch hier die größtmögliche Sicherheit zu schaffen, wurden durch Umzüge von Stationen Isolierungsbereiche geschaffen. Im Ergebnis können Infektionsfälle getrennt versorgt werden. Außerdem werden in den Kliniken zusätzliche Beatmungskapazitäten geschaffen."

Die insgesamt an beiden Klinikstandorten zur Verfügung stehenden 16 Plätze werden nun auf 30 aufgestockt. "Dafür wurden auch zusätzliche Beatmungsgeräte geordert. Ergänzend wird die Personaleinsatzplanung angepasst, so dass alle intensivmedizinisch versierten Ärzte und Pflegekräfte bereit stehen. Die Kliniken haben sich mit Medikamenten gut bevorratet. Desinfektionsmittel werden ergänzend in der Klinikapotheke selbst hergestellt, solange die Rohstoffe dafür erhältlich sind", so Dietrich.

Corona-Blog: Coronavirus und die Folgen für Brandenburg und Berlin