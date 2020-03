Manuela Bohm

Havelland (MOZ) Mehr als 505 Menschen waren in Brandenburg, laut dem Gesundheitsministeriums, am Mittwoch, 15 Uhr, an dem Coronavirus erkrankt. Am Donnerstagmorgen musste diese Zahl nach oben korrigiert werden auf 548. Im Havelland waren am am 26. März, 8 Uhr, bereits 29 Fälle bekannt. 5 der Erkrankten werden stationär behandelt.