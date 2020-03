MOZ

Wriezen (MOZ) Die Polizei sucht nach zwei Männer, die am Mittwoch gegen 5 Uhr eine junge Frau in Wriezen festgehalten und versucht haben sollen, ihre Kleider mit einem Messer aufzuschneiden.

In der Wilhelmstraße in Wriezen sollen am Mittwoch zwei unbekannte Männer aus einem Gebüsch gesprungen sein, als eine junge Frau auf ihrem Weg zur Arbeit dort entlang gegangen war. Einer soll die Frau festgehalten haben, und der andere soll versucht haben mit einem Messer die Kleidung zu zerschneiden. Doch sie konnte sich losreißen und mit leichten Verletzungen zu ihrer Arbeitsstelle gelangen.

Nun ermittelt die Kriminalpolizei zum Verdacht eines Sexualdelikts. Die Polizei sucht Zeugen, die am Mittwochmorgen in der Wilhelmstraße Personen angetroffen oder relevante Feststellungen getroffen haben. Hinweise werden in Strausberg unter der Telefonnummer 03341/3300 entgegen genommen.