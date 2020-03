MOZ

Letschin (MOZ) Zu einem Brand ist es am Mittwochabend in einem Mehrfamilienhaus in Letschin gekommen.

In einem Kellerverschlag in der Straße der Jugend brannte Holz, welches dort gelagert wurde. Alle Bewohner hatten rechtzeitig ihre Wohnungen verlassen können. Zwei Hausaufgänge mussten wegen der starken Rauchentwicklung geräumt werden.

15 Personen kamen vorerst bei Verwandten und Bekannten unter. Es wurde niemand verletzt. Auch die Hauswasserleitung wurde beschädigt.

Am Donnerstag untersuchen Kriminaltechniker den Brandort, welcher derzeit beschlagnahmt ist. Der Schaden beläuft sich auf ungefähr 1000 Euro.