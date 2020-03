MOZ

Potsdam (MOZ) Aktuell bringt die Corona-Pandemie alle Mitarbeiter in Arztpraxen an die Grenzen der Belastbarkeit. In dieser Situation haben jetzt auch Ärzte im Ruhestand ein Zeichen gesetzt.

Einem Aufruf der Landesärztekammer Brandenburg sind innerhalb einer Woche rund 70 Ärzte im Ruhestand gefolgt, wie die Kammer am Donnerstag mitteilte. Die Mediziner möchten Praxen und Kliniken entlasten. Dafür werden sie bei der telefonischen Corona-Beratung von Patienten mithelfen, teilweise aber auch Patienten vor Ort betreuen.

"Die durch die COVID-19-Pandemie ausgelöste Krise erfordert jetzt von allen Menschen im Lande ein bislang nicht gekanntes Maß an Solidarität", so Doktor Frank Ullrich Schulz, Präsident der Landesärztekammer Brandenburg. "Es ist ein wichtiges Signal auch für die Bevölkerung, dass wir hierfür ein überzeugendes Beispiel geben können", erklärte der und bittet weiterhin dringend darum "die von der Bundesregierung getroffenen Maßnahmen zur Eindämmung der Übertragung des Virus einzuhalten".