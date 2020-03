Heike Weißapfel

Hohen Neuendorf (MOZ) Gewerbetreibende in Hohen Neuendorf, die einen online- oder Liefer-Service für ihr Geschäft anbieten möchten, können das jetzt zentral über die Homepage der Stadt kostenfrei tun. Dazu steht unter der Rubrik "Bauen & Wirtschaft" im "Branchenverzeichnis" ab Donnerstagmittag, 26. März, zwei neue Kategorien zur Verfügung. Auf diese Weise können Kundinnen und Kunden leicht auf der Internet-Seite nachsehen, welcher Händler was anbietet und so die Geschäfte vor Ort in Krisenzeiten etwas stärken, hofft die Stadtverwaltung, das von dieser Hilfestellung rege Gebrauch gemacht wird.

Die kostenlose Option, dass sich Unternehmen in Kurzform in diese "gelben Seiten" auf der Stadt-Seite eintragen können, gibt es bereits seit etwa zwei Jahren, sagt Marketingfachbereichsleiterin Ariane Fäscher. Sie werde aber noch längst nicht von allen genutzt. Vielleicht haben die Geschäftsleute nun die Gelegenheit, ein wenig Zeit in den eigenen Eintrag zu investieren, den sie jeweils selbst vornehmen müssen.