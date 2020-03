Roland Becker

Velten (MOZ) "Die Stadtverwaltung Velten hat beschlossen, Eltern, deren Kinder nicht in einer Krippe, Kita oder in einem Hort in einer Notbetreuung sind, ab April 2020 die Beiträge zu erlassen." Das teilte das Rathaus am Donnerstag (26. März) mit. Die Entscheidung gab die Stadt bekannt, nachdem das Land Brandenburg mitgeteilt hatte, den Kommunen für den Gebührenausfall landesweit pro Monat 14 Millionen Euro zu zahlen.

Für die Zeit vom 18. bis 31. März, als die Kitas ihre Pforten schlossen, stellt das Land allerdings kein Geld zur Verfügung. Und daher zeigt sich auch Velten an dieser Stelle knauserig. "Für März ist keine anteilige Rückzahlung vorgesehen", sagte Rathaussprecherin Stefanie Steinicke-Kreutzer auf Nachfrage. Sie begründet dies damit, dass "die Kitas im März drei Wochen bis zum geöffnet waren." Genau genommen waren es zwei Wochen und zwei Tage.

Die Stadt Velten folgt mit ihrer Entscheidung der Empfehlung des Städte- und Gemeindebundes: "Es erscheint zumutbar, dass im Monat März keine Beiträge zurückgezahlt werden. Die Elternbeitragsfreiheit gilt jeweils bis zum Ende des Monats, in dem die Notbetreuung beziehungsweise die Betriebsschließung der Kindertagesstätten gilt. Damit dürfte auch eine Kompensation für die im März noch zu leistenden Zahlungen erreicht werden." Im Klartext heißt das: Bisher geht auch Velten davon aus, dass die Kitas bis zum 19. April geschlossen bleiben. Wird ab diesem Zeitpunkt die Betreuung wieder aufgenommen, müssen die Eltern keine Beiträge für die restlichen Apriltage zahlen. Anders sähe es aus, wenn die Kitas auch nach Ostern zu bleiben: "Dann muss die Lage neu bewertet werden", so Steinicke-Kreutzer.

Zudem wird die Stadt Velten auch das Mittagessen für April nicht in Rechnung stellen. Von den ausgefallenen März-Mahlzeiten ist auch hier nicht die Rede.

Sozialbereichsleiterin Jennifer Collin weist darauf hin, dass die Eltern, die per Dauerauftrag die Beiträge überweisen, diesen zunächst für April aussetzen sollen.

Für Kinder, die sich in der Notbetreuung befinden – auch wenn dies nur wochenweise der Fall ist –, sind weiterhin Beiträge zu entrichten. In Velten werden derzeit in drei städtischen Kitas 83 Mädchen und Jungen betreut.