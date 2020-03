Burkhard Keeve

Oranienburg (OGA) Schwere Zeiten für junge Eltern. Die Oranienburger Klinik hat ab sofort die Wochenstation für jeglichen Besuch gesperrt. Selbst Väter dürfen ihr Neugeborenes nach der Geburt dort nicht sehen. Zur Geburt selbst ist eine Begleitperson noch zugelassen.

"Wir versuchen, Mütter und Babys so schnell wie möglich zu entlassen", sagte am Donnerstag Detlef Troppens, Geschäftsführer der Oberhavel Kliniken. Jetzt gelte es Mütter und Babys besonders zu schützen, da müsse die Verwandtschaft eben ein wenig Geduld haben, so Troppens. Aktuell liegen sechs Neugeborene auf der Wochenstation in Oranienburg.

Auch bei den Geburten gibt es in der Klinik einige Vorsichtsmaßnahmen. "Bei Entbindungen ist eine Person weiterhin als Begleitung zugelassen", sagt Troppens, aber nur eingeschränkt. "Ein dauerhafter Beistand ist nicht mehr möglich." Der Angehörige werde kurz vor der Geburt informiert.