Oberhavel (MOZ) Der Untere Bauaufsicht will dem Einzelhandel längere Liefer- und Öffnungszeiten ermöglichen. Damit sollen Lieferengpässe vermieden und Kundenströme entzerrt werden. Das teilte die Kreisverwaltung am Donnerstag mit.

"Baugenehmigungen für Geschäfte enthalten oftmals Beschränkungen, die sich beispielsweise aus Gründen des Immissionsschutzes ergeben. Wir setzen bis zur Eindämmung des neuartigen Coronavirus solche Beschränkungen aus", sagte Oberhavels Bau- und Wirtschaftsdezernent Egmont Hamelow. "Das betrifft sowohl die zeitliche Anlieferung als auch Beschränkungen in Bezug auf den Zu- und Abstrom von Kunden." Die Genehmigung zur Verlängerung von Öffnungszeiten könne zu einer Entzerrung der Kundenströme in den Läden und Märkten führen. "Auch das reduziert das Ansteckungsrisiko. Mit verlängerten Anlieferzeiten kann es besser gelingen, das Angebot an Waren sicherzustellen", so der Dezernent.

Das brandenburgische Ministerium für Infrastruktur und Landesplanung hatte am Mittwoch die unteren Bauaufsichtsbehörden des Landes Brandenburg angewiesen, Anlieferbeschränkungen für Geschäfte der Grundversorgung solange auszusetzen, wie die Verordnung über Maßnahmen zur Eindämmung des neuartigen Coronavirus SARS-CoV-2 und COVID-19 in Brandenburg in Kraft bleibt.