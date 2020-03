Markus Kluge

Neuruppin (MOZ) In Neuruppin ist einer 70-Jährigen am 31. Juli wahrscheinlich beim Einkaufen die Geldbörse gestohlen worden, was die Dame auch angezeigt hat. Etwa 14 Tage später musste die Seniorin feststellen, dass mit der in der Börse enthaltenen Bankkarte etwa 850 Euro Bargeld von ihrem Konto abgehoben wurden. Ein bislang unbekannter Mann hat die Karte an einem Geldausgabeautomaten im Neuruppiner Einkaufszentrum Reiz verwendet. Wer kennt diesen Mann oder kann Angaben zu seiner Identität machen? Hinweise bitte an die Polizei in Neuruppinunter 03391 3540.