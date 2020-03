BRAWO

Brandenburg Am Donnerstag stellten Brandenburger Polizeibeamte, im Rahmen ihrer Streifentätigkeit in der Jacobstraße, vor einem Lebensmitteldiscountmarkt sechs Personen fest, die offensichtlich gemeinsam Alkohol konsumierten und damit gegen das Kontakt- und Annäherungsverbot verstießen. Nach erfolgter Identitätsfeststellung wurde ihnen ein Platzverweis erteilt, dem sie auch nachkamen. Gleiches Bild bot sich Polizeibeamten in der Karl-Marx-Straße. Dort hatten aufmerksame Bürger zuvor acht Personen gemeldet, die sich ebenfalls vor einem Discountmarkt aufhielten und gemeinsam dem Alkohol "frönten". Auch hier wurde die Ansammlung aufgelöst, in dem jedem -nach Feststellung seiner Identität- ein Platzverweis erteilt worden war. In beiden Fällen wurden Anzeigen wegen des Verstoßes gegen das Infektionsschutzgesetz gefertigt.