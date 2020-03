Frank Groneberg

Treppeln (MOZ) Der Schlagersänger und Moderator Ronny Gander gibt an diesem Sonnabend ein Wohnzimmerkonzert für seine Fans und alle Schlagerfreunde. Gut eine Stunde lang wird er in seinem Wohnzimmer in Treppeln singen.

Anders als sonst wird sein Publikum nicht vor der Bühne, sondern vor Monitoren, Tablets oder Smartphones sitzen. Denn: Das Konzert wird ab 17 Uhr live auf der Facebookseite des Sängers übertragen, die genauso heißt wie er – nämlich Ronny Gander.

"Das ist natürlich eine ungewohnte Situation, da niemand da ist, der klatscht", sagt Ronny Gander, "mal sehen, wie sich das anfühlt." Außer ihm werde nur noch ein Tontechniker mit im Zimmer sein. "Ich hoffe, dass die Technik funktioniert." Später werde das Konzert dann auch als Mitschnitt auf Youtube veröffentlicht.

Ronny Gander hat schon öfter Wohnzimmerkonzerte gegeben – aber noch nie ohne Publikum und noch nie im eigenen Wohnzimmer. Mit dem Konzert will er seinen Fans eine Freude machen. "Eine Menge Konzerttermine sind bereits abgesagt worden, bis in den August. Wichtig ist aber: Danach geht es weiter."