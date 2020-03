OGA

Oranienburg (MOZ) Die Polizei musste am Mittwoch bei Fällen von häuslicher Gewalt in Oranienburg eingreifen.

In einem Block an der Rudolf-Grosse-Straße in Oranienburg gerieten zwei Eheleute am Nachmittag nach einem Streit auch handfest aneinander. Nach Angaben der Polizei warf der Mann dabei auch mit einem Bürostuhl nach seiner Frau. Sie flüchtete zu den Nachbarn, die Polizei und Rettungsdienst alarmierten. Die betroffene Frau wurde ambulant behandelt. Der Ehemann wurde für zehn Tage der Wohnung verwiesen.

Zu einem Handgemenge zwischen Lebenspartnern kam es laut Polizei "auf Grund von Streitigkeiten zu häuslichen Belangen"am Abend auch an der Kösener Straße. Beide verletzten sich dabei leicht. Der Sohn im Teenageralter versuchte die Streitenden voneinander zu trennen. Die Polizei nahm zwei Anzeigen wegen Körperverletzung auf.