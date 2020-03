Markus Kluge und Brian Kehnscherper

Ostprignitz-Ruppin (MOZ) Viel Kritik musste Ostprignitz-Ruppins Landrat Ralf Reinhardt (SPD) am Donnerstag für seinen Alleingang einstecken. Brandenburgweit war Ostprignitz-Ruppin der erste Kreis, der zur Eindämmung des Coronavirus seine Grenzen für Touristen geschlossen hat. Aufgehoben wird das Verbote jetzt dennoch nicht. Es wird etwas gelockert und präzisiert, teilte der Kreis am Donnerstag mit. Laut RA-Informationen war zuvor in einer Telefonkonferenz des brandenburgischen Krisenzentrums mit den Landräten für die Rücknahme der Regelung geworben worden. Keiner der Landräte und Oberbürgermeister signalisierte, ähnliche Maßnahmen ergreifen zu wollen. Große Sorge gab es, dass vor dem Wochenende keine einheitliche Regelung existiert und Berliner, die ins Grüne fahren wollen, in einigen Regionen unfreundlich aufgenommen werden könnten. Eine Aufhebung der Allgemeinverfügung wurde von der Landesregierung verworfen, da dies zu kompliziert sei.

Kopflos und fragwürdig

Das angekündigte Verbot führte bei vielen Menschen zu Verunsicherungen. In einigen Kommunen steigen nun die Zahlen der Ummeldungen auf einen Hauptwohnsitz. Der Neuruppiner Landtagsabgeordnete Ronny Kretschmer (Linke), hält die Reisebeschränkung für unverhältnismäßig und forderte, diese zurückzunehmen. Er warf Reinhardt zudem Regelungswut vor. "Der Landrat hat kopflos und rechtlich fragwürdig agiert", so auch der Neuruppiner CDU-Bundestagsabgeordnete Sebastian Steineke. Laut Freke Over, der für die Linke im Kreistag und in der Rheinsberger Stadtverordnetenversammlung sitzt, seien viele Berliner Rentner mit Zweitwohnsitz ohnehin schon in der Region, wo sie sich in selbst auferlegte Isolation begeben hätten. Over hätte sich von Reinhardt gewünscht, dass er nicht nur an die Ruppiner denkt: "Das ist nicht, was ich mir unter einer solidarischen Gesellschaft vorstelle."

Rheinsbergs Bürgermeister Frank-Rudi Schwochow (BVB/Freie Wähler) teilt diese Kritik nicht. Das Einreiseverbot sei im Austausch mit allen Bürgermeistern und Amtsdirektoren im Kreis besprochen und befürwortet worden. "Die Krankenhauskapazitäten sind nur auf die Einwohnerzahl im Kreis ausgelegt. Da können wir uns nicht tausende Touristen reinholen. Wer Kritik daran äußert, hat den Ernst der Lage nicht verstanden", so Schwochow. Rheinsberg sei von der Schließung der Mecklenburgischen Landesgrenze besonders betroffen, weil viele Reisende, nicht ins Nachbarbundesland kommen.

Der Landkreis verteidigte sein Vorgehen am Nachmittag genau mit diesem Argument. Da der Kreis nur die medizinische Versorgung für seine Bewohner dauerhaft sicher stellen könne, müsse mit Blick auf die Osterferien verhindert werden, dass die Region jetzt zum Reiseziel von Urlaubern aus der gesamten Bundesrepublik wird. Nach wie vor sei es wichtig, den Tourismus einzuschränken, hieß es am Nachmittag aus der Kreisverwaltung.

Damit das Verbot durchgesetzt werden kann, soll es präzisiert werden. "Ziel ist es, denjenigen, die bereits länger hier sind, ein Bleiberecht in ihrem Zweitwohnsitz zu ermöglichen und Einreisen entsprechend bis mindestens 19. April einzudämmen", so der Landkreis. Dabei gehe es vor allem um Menschen, die in Ostprignitz-Ruppin im Zweitwohnsitz leben und arbeiten. Auch soll der Besuch von Familienmitgliedern möglich sein. "Es gilt nach wie vor, soziale Kontakte auf ein Minimum zu beschränken, um sich und die Eltern und Großeltern zu schützen. Klar muss aber auch sein, wer hier über einen längeren Zeitraum seinen Lebensmittelpunkt hat und die Voraussetzungen erfüllt, sollte sich mit dem Erstwohnsitz hier anmelden", so die Kreisverwaltung.