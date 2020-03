Frankfurt Oder (MOZ) Einerseits bittet die Brandenburger Landesregierung alle Berliner darum, auf Ausflüge ins Nachbarland Brandenburg zu verzichten.

Der Landkreis Ostprignitz-Ruppin geht sogar noch einen Schritt weiter und will sämtliche touristische Reisen auf seinem Territorium verbieten. (Die Frage ist, wer das eigentlich kontrollieren soll?) Und im Kreis Märkisch-Oderland diskutiert man ernsthaft, ob die Aufenthaltsdaten von Corona-Erkrankten öffentlich gemacht werden sollten.

Andererseits beschließt die gleiche Landesregierung Zahlungen für polnische Pendler, wenn sie jetzt gerade nicht in ihr Heimatland reisen, sondern weiter bei uns arbeiten. Touristische Übernachtungen in Hotels oder auf Campingplätzen sind in Brandenburg verboten, aber die Betten dürfen an Berufstätige – auch Pendler aus Polen – vermietet werden.

Es herrscht eine Situation, die an Absurdität grenzt und in der man fast nicht mehr weiß, was richtig und falsch ist. Wir müssen deshalb dahin kommen, dass jeder seinen gesunden Menschenverstand einschaltet. Genug Abstand zu anderen zu halten, um das Virus nicht zu übertragen, ist wichtig. Immer neue Verbote zu errichten, die widersprüchlich sind und in Wirklichkeit wenig erreichen, sind es nicht.