Frankfurt (Oder) (MOZ) Seit Mittwoch können Unternehmer in Brandenburg Anträge auf finanzielle Unterstützung bei der Investitionsbank des Landes stellen. Für kleinere und mittlere Betriebe mit bis zu 100 Beschäftigten stellt die Landesregierung Zuschüsse zwischen 9000 und bis zu 60 000 Euro bereit, die nicht zurückgezahlt werden müssen, und die finanzielle Schäden, die durch die Coronakrise verursacht werden, teilweise ausgleichen sollen. Die Formulare der Soforthilfe sind online auf www.ilb.de abrufbar.

Aufruf von Claus Junghanns

Der Wirtschaftsbeigeordnete Claus Junghanns (CDU) ruft die Unternehmen der Stadt dazu auf, die Soforthilfen ebenso wie auch das Kurzarbeitergeld zu nutzen, um wirtschaftliche Härten abzufedern. "Es wird eine Zeit nach Corona geben. Und dann brauchen wir unsere Frankfurter Bestandsunternehmen, denn sie haben in den vergangenen Jahren viel geleistet und sind die Säulen unserer lokalen Wirtschaftsstruktur", erklärte Junghanns.

Unter seiner Leitung tagt seit Beginn der Krise regelmäßig eine Arbeitsgruppe zur lokalen Wirtschaft. Mit am Tisch sitzen Vertreter der Wirtschaftsförderung, der Arbeitsagentur, des Jobcenters, der Kammern sowie der Wirtschaftsförderung des Landes. Alle Akteure sind derzeit mit einer Vielzahl von besorgten Anrufen und Anfragen konfrontiert, vor allem von Kleinst- und Kleinunternehmern. Sie machen rund 90 Prozent der lokalen Wirtschaft aus. "Es geht um Fragen wie Stundung von Steuern, Beiträge zu Krankenkassen und Berufsgenossenschaften oder Kontakte zu Banken und Versicherungen. Auch die Corona-Soforthilfe ist immer wieder Thema", berichtet unter anderem Mario Quast, der städtische Wirtschaftsreferent. Eine Übersicht über alle aktuellen Informationen und Ansprechpartner stellt die Stadt auf ihrer Internetseite bereit.

Die finanziellen Unterstützungsmöglichkeiten der Stadt selbst sind begrenzt. Allerdings hat Kämmerin Corinna Schubert in Abstimmung mit OB René Wilke entschieden, bei Gewerbesteuern und Grundsteuern Anträge auf Stundungen – also die Verschiebung von Zahlungsterminen auf einen späteren Zeitpunkt – zu bewilligen. Es sind auch formlose Anträge möglich; zumeist werden diese jedoch von dem vom Unternehmen beauftragten Steuerberatungsbüro gestellt. Wer selbst einen entsprechenden Antrag stellen möchte, wendet sich per E-Mail an Elisabeth.Kraetzer@frankfurt-oder.de. Darüber hinaus ist im gewerblichen Bereich eine Herabsetzung der Gewerbesteuervorauszahlungen möglich. Hier entscheidet jedoch das jeweils zuständige Finanzamt auf entsprechenden Antrag.

Am Mittwoch startete außerdem das Online-Portal www.unternehmer-fuer-frankfurt.de, das Angebote und Dienstleistungen von Unternehmen aus der Stadt aufführt, die auch in dieser Zeit aufrechterhalten werden. Entstanden ist es auf Initiative der Wirtschaftsförderung zusammen mit der Agentur Seiring und dem Investorcenter Ostbrandenburg.

Jedes Unternehmen ist eingeladen, das eigene Angebot von der Dienstleistung bis zum Lieferservice auf dem Portal einzutragen. Agenturchef Torsten Seiring erklärt: "Das Portal ist für alle Frankfurterinnen und Frankfurter geöffnet. Nicht alles kann kostenfrei angeboten werden, aber es ist ein tolles Zeichen des Gemeinsinns, wie hier alle zusammenarbeiten". Auch eine App wurde entwickelt, mit der die Unternehmen ihre Botschaft per Handy direkt auf den City-Boards am Oderturm und Bahnhof veröffentlichen können. Beide Tools stehen der Öffentlichkeit kostenlos zur Verfügung.

Wirtschaftsförderung der Stadt, Tel.: 0335 5521501; -1502; -1503; -1505ILB Brandenburg, Tel.: 0331 23182299