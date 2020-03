Peggy Lohse, Bernhard Schwiete

Beeskow (MOZ) Die Sonne scheint, der Sommer naht. Wegen des Coronavirus sind mehr Menschen mehr zu Hause. Warum diese Zeit nicht nutzen, um im oder am Haus oder im Garten zu arbeiten, zu renovieren, zu dekorieren? Der Weg dahin führt über die Baumärkte, die trotz der Einschränkungen im Einzelhandel noch geöffnet sind.

In Beeskow werden aktuell besonders viel Holz für den Garten und Farben für den Innenbereich eingekauft, weiß Verkäuferin Peggy Leu bei Bader Baustoffe. Vor allem am Sonnabend habe es stärkeren Andrang geben, zumal Leymann Baustoffe gegenüber geschlossen hatte.

Brandenburger Sonderweg

Dass die Baumärkte weiter – wenn auch unter schärferen Hygieneschutz-Bedingungen – geöffnet haben dürfen, ist eine der wenigen regionalspezifischen Regelungen, die Ministerpräsident Dietmar Woidke am vergangenen Freitag in der Landespressekonferenz erläuterte. "Baumärkte können einen großen Teil des täglichen Grundbedarfs abdecken", so der Regierungschef. Handwerker müssten täglich weiter Materialnachschub erhalten können, um Reparaturen tätigen zu können. Außerdem böten die meisten auch Tierbedarf an, "den wir nicht abschließen dürfen".

"Wir sehen uns als Nahversorger", betont auch Frank Wagner vom Beeskower Raiffeisen-Markt. "Unser Auftrag ist auch die Grundversorgung: teilweise mit Lebensmitteln, aber auch mit Klein- und Nutztierfutter sowie Heizöl und Kohle für die Menschen selbst."

Mit Wochenbeginn war denn auch wieder Betrieb bei allen Beeskower Baumärkten, die Parkplätze voll. Familien mit Kindern laufen zum Einkauf. Ältere Herren verlassen den Markt mit Holzlatten und Schrauben, eine junge Frau mit einer Metallfeuerstelle für den Garten.

Im Inneren der Märkte sind Kassenbereiche mit Plexiglasscheiben versehen, um Kunden und Mitarbeiter vor den Gefahren einer Infektion mit Covid-19 zu schützen. Hinweise zum Abstandhalten und zur Desinfektion begleiten den Kunden vom Eingang hinweg durch den gesamten Markt. Mitarbeiter sind in Hygiene-Vorschriften unterwiesen. Regelmäßig desinfizieren sie Hände und Flächen. Teils wird die Besucherzahl begrenzt.

"Letzte Woche kamen viele Kunden", erinnert sich Wagner, "vermutlich wegen der Unsicherheit, ob weiter geöffnet werde. Diese Woche hat sich die Nachfrage normalisiert, entsprechend der Jahreszeit." Sein Personal arbeite jetzt in Schicht-Teams, die sich nicht mehr treffen dürften. Das gelte für Verkäufer wie für die Verwaltung, wo auch Homeoffice möglich sei.

Auch bei Leymann Baustoffe habe es keinen Umsatzrückgang gegeben, so Filialleiter Stephan Böhm. Die Zahl der Handwerkskunden habe sich kaum verändert. "Vermehrt sehen wir aber Privatkunden in unseren Niederlassungen. Viele Kunden wollen ihre Zeit sinnvoll nutzen und machen das gerne an Haus und Hof."

In der Storkower Leymann-Filiale berichtet Niederlassungsleiter Stephan Rosery sogar von Hamsterkäufen: "Die Kunden bevorraten sich für den Fall, dass wir eines Tages nur noch für Firmenkunden öffnen dürfen."

Wie Wagner steht auch Böhm einer Sonntagsöffnung jedoch kritisch gegenüber. Das Familienunternehmen Leymann geht gar noch einen Schritt weiter und öffnet bis 19. April an allen Standorten auch sonnabends nicht. Diese Maßnahme diene vor allem dem Schutz der Mitarbeiter", so Böhm. "Wegen hoher Arbeits- und Krankheitsbelastung beim Personal können wir den Samstag momentan nicht ausreichend abdecken. Wir wollen unseren Kunden immer eine sehr gute Beratung zukommen lassen, die wir nur durch diese temporäre Schließung gewährleisten können."

Das hält auch Rosery in Storkow für richtig, weil an diesem Wochentag der Andrang besonders groß sei, ein Sicherheitsabstand habe nicht eingehalten werden können. "Wir müssen die Gesundheit unserer Mitarbeiter und auch unserer Kunden schützen."

Sonntags bleibt zu

Auch der Bader-Markt will sonntags nicht öffnen. Das rentiere sich nicht, und der Sonntag sei ja auch zum Ausruhen da, sagt Marktleiterin Carmen Manjura. Sonnabends ist bis 13 Uhr geöffnet. Zum Schutz von Personal und Kunden ist an der Kasse eine Schutzscheibe installiert worden, Absperrungen halten die Menschen auf Abstand.

Die Nachfrage im Markt sei, so Manjura, auch in Corona-Zeiten wetterabhängig. Viele Privatkunden kämen und suchten alles von Schrauben bis Elektro-Werkzeug. "Bevorzugt wird gerade Blumenerde gekauft", hat sie beobachtet. Denn der Frühling naht. Und wegen der Pandemie haben viele eben mehr Zeit für ihr Heim.