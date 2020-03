Viola Petersson

Eberswalde (MOZ) Im Werner-Forßmann-Krankenhaus gebe es derzeit ausreichend Schutzkleidung für die Behandlung von Covid-19-Patienten. Dies erklärte Klinik-Sprecher Andreas Gericke auf Anfrage. Wie lange die Vorräte allerdings im Notfall reichen, konnte er nicht sagen. Das Ressort Materialwirtschaft habe gleichwohl Nachschub an Anzügen, Handschuhen und Masken bestellt. Lieferungen seien unterwegs.

Die aktuellen Bestände werden extra gesichert. Es gebe eine Videoüberwachung. Die Installation von Kameras im Lager sei mit dem Betriebsrat abgestimmt worden, so Gericke. Diese zusätzlichen Maßnahmen seien nötig, da bundesweit vielfach Schutzkleidung und Desinfektionsmittel entwendet wurden.

Videotechnik ist auch an anderer Stelle innerhalb der Klinikgruppe GLG im Einsatz. Und zwar in der Uckermark. Dort wurde jetzt eine Videosprechstunde eröffnet. Chefarzt Dr. Christoph Arntzen vom Angermünder Krankenhaus betreut auf diese Weise Patienten, die positiv auf das Coronavirus getestet wurden und sich in häuslicher Quarantäne befinden. So soll eine stationäre Aufnahme der Betroffenen möglichst vermieden und sollen Hausarztpraxen entlastet werden. "In der Videosprechstunde wird geprüft, wie es den Betroffenen geht. Der Patient misst sein Fieber selbst und erhält ein Pulsoximeter. Damit kann er auf einfache Weise die Sauerstoffsättigung im Blut ermitteln", sagt der Lungenspezialist.