Tatjana Littig

Bernau (MOZ) Von Kindern für Kinder ist die Aktion, die gerade die Runde macht. So sollen die Kleinen – gerne auch mit Hilfe der Großen – einen Regenbogen malen oder basteln und ihn ans Fenster oder an die Tür hängen. Andere Kinder, die spazieren gehen, sehen dann die Farbtupfer und können sie zählen. Außerdem wissen sie: Ich bin nicht alleine. Eine Menge anderer Kinder müssen gerade auch ihre Tage zuhause verbringen. Der Phantasie sind bei der Gestaltung der Regenbögen keine Grenzen gesetzt: Ob mit Fingerfarbe direkt auf die Glasscheibe gemalt oder mit Buntstiften auf Papier. Auch buntes Tonpapier eignet sich zum Basteln. Wer Kinder hat, die lieber ausmalen, findet Vorlagen im Internet.

Am vergangenen Wochenende muss es gewesen sein. Da hat Anja Goldschmidt von der Regenbogen-Aktion erfahren. "Wir machen da mit!", schoss es der Mutter zweier Mädchen durch den Kopf. Gesagt, getan. Mit Glitzerstiften malte die dreijährige Émie ihr Exemplar am Montag auf Papier und schnitt es aus. Mit dabei, wenn auch keine große Hilfe: die sechsmonatige Schwester Ella.

Gut sichtbar platzieren

Am Küchenfenster des Hauses in Nibelungen hängt nun der farbenfrohe Regenbogen. Für das Wohnzimmerfenster haben sich Lisa Roll und ihre dreijährige Tochter Arya entschieden. Mit Kreidestiften haben sie direkt auf die Scheibe gemalt, ein mühsames Unterfangen angesichts der Größe. "Ich war selbst überrascht, dass meine Tochter so lange durchgehalten hat", erzählt die 26-jährige Mutter lachend.

Doch nicht nur einen Regenbogen haben die zwei aufs Fenster gezaubert. Wer an dem Haus der Familie in Zepernick vorbeiläuft, der kann auch Blümchen und einen Dino entdecken, letzteres jedoch nur mit Kennerblick. Lisa Roll ist bislang kein Regenbogen beim Spaziergang aufgefallen, aber sie weiß, dass es in ihrer Straße noch mindestens einen weiteren gibt. Und wer weiß: Vielleicht wird am Wochenende auch anderswo in der Region gemalt und gebastelt.