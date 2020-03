Kurmittelhaus auch weiter geöffnet

Auch in der Kurstadt kommt man dem Versorgungsauftrag nach. Im Kurmittelhaus werden medizinisch notwendige Therapien weiter durchgeführt. Das teilte Kristin Schröder-Kolzew auf Anfrage der MOZ mit. Dazu zählten keine privaten, sondern nur auf Rezept verordnete Massagen. "Wir arbeiten unter extrem hohen Hygienebedingungen", so Schröder-Kolzew. Die Verwaltungsleiterin der Fachklinik und Moorbad Freienwalde GmbH, zu der das Kurmittelhaus gehört, hat gemeinsam mit ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern viele Vorsichts- und Hygienemaßnahmen getroffen. "Wir haben einen großen Aufsteller im Eingangsbereich, der darauf hinweist, dass Personen, die Erkältungs- oder andere Virussymptome zeigen oder Kontakt zu Covid-19-Erkrankten hatten, derzeit unsere Einrichtung nicht betreten dürfen. Im Wartebereich halten wir strikt den 2-Meter-Abstand ein. Auch zur Rezeption muss der Abstand eingehalten werden", erklärt Schröder-Kolzew. Die Termine seien aber auch so gelegt, dass der Wartebereich kaum frequentiert werde. Als Alternative hätten sie auch eine Bank vor den Eingang gestellt, wo man in der Sonne Platz nehmen könnte, während man auf den Termin wartet.Die Mitarbeitenden schützten sich so gut wie möglich selber. Aber mehr als die Einhaltung der Hygienebestimmungen bliebe ihnen derzeit nicht übrig. "Man kann unsere Patienten eben nicht in Plexiglas packen", fügt die Verwaltungsleiterin hinzu.⇥jw