Stefan Lötsch

Eisenhüttenstadt (MOZ) Hartmut Rose, Betreiber des Restaurant Rose in der Saarlouiser Straße, fasst die Situation in einem Satz zusammen und dürfte damit auch für andere Gaststätten- und Restaurantbesitzer sprechen: "Es ist eine Katastrophe".

Seit Montag dürfen die Einrichtungen nicht mehr öffnen, die Einnahmen brechen weg. Für drei Mitarbeiter hat er Kurzarbeit beantragt. Nun muss er warten, wie sich die Lage entwickelt. Dabei, so sagt Hartmut Rose, war schon der Jahresbeginn nicht so toll. Jetzt wäre das Geschäft mit den Osterfeiertagen oder Jugendweihen gekommen.

In der Straße der Republik ist die Stimmung auch nicht besser. "Schlecht, sehr schlecht", umschreibt Mensur Farizi, Geschäftsführer der Pizzeria "Pane e olio" seine Situation. Schon bevor am Montag offiziell die Gaststätten und Restaurants in Deutschland gesperrt wurden, war schon in der Woche zuvor der Umsatz nicht gut. "Es kam keiner, auch wenn ich offen gehabt habe", sagt Mensur Farizi. Auch für seine Mitarbeiter gibt es Kurzarbeit.

"Schmerzlich, richtig bitter", sagt Gabriele Machnow vom Gasthaus & Pension "Zur Sonne" in Schönfließ, wenn man sie auf die Verordnung anspricht. Dabei hatte sich zu Beginn des Jahres abgezeichnet, dass die Auftragslage gut sein würde. Bis Ende April waren die Wochenenden ausgebucht. "Die Wochenenden waren sehr, sehr gut gebucht", erklärt Gabriele Machnow. Die Sonne verfügt über einen großen Saal, eignet sich deshalb sehr für größere Feiern. Das ist nun aber alles nicht möglich. Die Küche muss kalt bleiben.

Alle drei Gaststätten- und Restaurantbetreiber werden, wie ein Großteil der Kollegen, keinen außer Haus-Service anbieten. "Das lohnt sich nicht", erklärt Hartmut Rose. Schon vor der Corona-Krise sei das nicht in Anspruch genommen worden, sagt Mensur Farizi. Torsten Maeding von Tschernies Pub im Inselblick hat dagegen schon immer Außer-Haus-Bestellungen angeboten. Das ist das, was ihm als Einnahme bleibt in einer Zeit, die er als "total deprimierend" beschreibt. Seinen Eingangsbereich hat er deshalb umorganisiert, damit kein Kontakt zwischen Kunden und ihm entstehen. Mut machen ihn in der schweren Zeit seine Kunden und Gäste: "Ich erhalte ein Super-Feesdback."

Abholservice

Auch die Schnitzelwirtschaft in Fürstenberg bietet einen Lieferservice an, zum Beispiel am Wochenende in der Zeit von 17 bis 21 Uhr ab einem Bestellwert von 50 Euro. Das Deutsche Haus bietet am Sonnabend und Sonntag eine "Krisenküche" an, zwei Menüs zur Auswahl, die abgeholt werden können.

Am 1. März ist Robert Domachowski und sein Geschäftspartner mit dem Catering-Service Buffet-Fabrik an den Start gegangen. Bis in den Sommer war die Auftragslage sehr gut. Doch das ist alles weggefallen. Er bietet nun in der Königstraße 47 ein abwechselndes und preiswertes Mittagsmenü, das nach Bestellung abgeholt werden kann.